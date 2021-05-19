Українським авіакомпаніям рекомендували утримуватись від польотів до Ізраїлю

Державна авіаційна служба рекомендує українським авіакомпаніям утримуватись від виконання польотів до Ізраїлю.

Про це в коментарі для Укрінформу повідомила пресслужба Державіаслужби.

"Інформаційним листом Державіаслужби рекомендовано експлуатантам України утримуватися від виконання польотів в Державу Ізраїль до стабілізації безпекової ситуації", - заявили у відомстві.

Також у зв’язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту Державу Ізраїль віднесено до переліку держав та аеропортів, до яких тимчасово заборонено чи обмежено польоти повітряних суден експлуатантів, що розміщений на офіційному вебсайті Державіаслужби. Зазначається, що відомство здійснює безперервний моніторинг розвитку ситуації в Ізраїлі.

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Як повідомлялося, українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" починаючи з 13 травня 2021 скасовує всі рейси до Тель-Авіву. Наразі скасовані рейси на 19 та 20 травня. З 16 травня 2021 року у зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.