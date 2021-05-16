Усі іноземні авіакомпанії припинили польоти до Ізраїлю

У зв'язку з загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту усі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

У суботу авіаперевізники Fly Dubai та Etihad Air, припинили польоти до Ізраїлю. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, котрі скасували усі власні рейси упродовж останніх кількох днів.

Дошка розкладу польотів міжнародного летовища "Бен-Гуріон" в Ізраїлі наразі показує, що низка авіакомпаній все ще мають заплановані рейси до країни, починаючи з 19 травня.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.