Із Сектора Гази по Ізраїлю за ніч випустили понад 130 ракет

З території Сектору Гази випустили понад 130 ракет у напрямку Ізраїлю протягом ночі з суботи на неділю, заявляють ізраїльські військові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, за цей час на територію Ізраїлю прилетіло близько 120 ракет, тоді як 11 снарядів не змогли перетнути кордон та впали у Секторі Гази.

Близько половини снарядів було спрямовано на центральну та південну частини Ізраїлю. Втім обстріл не спричинив значної шкоди або жертв серед населення.

Загалом, згідно з підрахунками ізраїльських військових, терористи випустили у бік Ізраїлю майже 2 500 ракет з початку бойових дій у понеділок.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.