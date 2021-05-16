Із Сектора Гази по Ізраїлю за ніч випустили понад 130 ракет
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, за цей час на територію Ізраїлю прилетіло близько 120 ракет, тоді як 11 снарядів не змогли перетнути кордон та впали у Секторі Гази.
Близько половини снарядів було спрямовано на центральну та південну частини Ізраїлю. Втім обстріл не спричинив значної шкоди або жертв серед населення.
Загалом, згідно з підрахунками ізраїльських військових, терористи випустили у бік Ізраїлю майже 2 500 ракет з початку бойових дій у понеділок.
Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.
З початку бойових дій загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.