МАУ скасувала всі сьогоднішні рейси до Тель-Авіву

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала всі рейси з та до Тель-Авіву, заплановані на четвер, 13 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» інформує, що відповідно до NOTAM, виданого авіаційною владою Ізраїлю, а також з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейси МАУ, що прямують до / з TLV: PS778 / PS775 / PS776 / PS777, 13 травня скасовано», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рейс PS 778 TLV - KBP, запланований на 14 травня перенесено на 08:40, з прибуттям в Київ о 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту.

Компанія закликає пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропорту «Бориспіль» та аеропорту імені Бен Гуріона. У разі появи нової інформації пасажирів буде також проінформовано шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку вони вказали під час бронювання або купівлі квитка.

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«Безпека пасажирів та екіпажів є першим пріоритетом авіакомпанії МАУ. Тому рішення щодо здійснення рейсів буде переглядатися кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів до аеропорту ТLV», - додали в МАУ.

Пасажири скасованих рейсів можуть: змінити дату подорожі, обміняти квиток на промокод, або повернути кошти.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня більше ніж десять авіакомпаній оголосили про скасування рейсів до Ізраїлю та з нього на найближчі дні через ракетний обстріл з Сектора Гази. Серед скасованих рейсів авіакомпаній British Airways, Air France, Transavia, Delta Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, All Nippon, Air Canada, Lufthansa, Brussels Airlines, Pegasus, Air Europa.

Раніше ізраїльське управління аеропортів повідомило про тимчасове закриття аеропорту імені Бен-Гуріона для прийому літаків. Всі рейси перенаправляються на посадку в аеропорт імені Ілана й Асафа Рамонів.