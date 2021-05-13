Низка авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю

Більше ніж десять авіакомпаній оголосили про скасування рейсів до Ізраїлю та з нього на найближчі дні через ракетний обстріл з Сектора Гази.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Newsru.co.il.

Серед скасованих - рейси авіакомпаній British Airways, Air France, Transavia, Delta Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, All Nippon, Air Canada, Lufthansa, Brussels Airlines, Pegasus, Air Europa.

Раніше ізраїльське управління аеропортів повідомило про тимчасове закриття аеропорту імені Бен-Гуріона для прийому літаків. Всі рейси перенаправляються на посадку в аеропорт імені Ілана й Асафа Рамонів. Вильоти з аеропорту Бен-Гуріон тривають за розкладом, зазначає видання.

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Згідно з даними, представленими Податковим управлінням на спеціальній нараді керівництва міністерства фінансів, за останні два дні в результаті ракетного обстрілу і заворушень постраждали близько 2000 одиниць житла й автомобілів.

10 будівель було зруйновано повністю, проводиться перевірка необхідності знесення ще кількох будинків. Також постраждали близько 150 квартир. Понад 100 автомобілів і 3 автобуси не підлягають ремонту.

Оцінка прямих збитків майну становить на поточний момент 100 мільйонів шекелів (понад 30 млн доларів США).

Як повідомляв Укрінформ, за останні три дні палестинськими бойовиками руху ХАМАС з території Сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 1600 ракет, близько 400 з них не долетіли, ще кілька були збиті системою протиповітряної оборони «Залізний купол».

США, ЄС і Велика Британія закликали Ізраїль і палестинців якнайшвидше знизити напруженість. Рада Безпеки ООН у середу скликала екстрене засідання в закритому режимі щодо ескалації бойових дій в Ізраїлі та Секторі Газа.

Фото: Haaretz