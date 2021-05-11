США відреагували на ракетні обстріли між Ізраїлем та Сектором Гази
З відповідною заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартамету США Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Сполучені Штати рішуче засуджують серію ракетних обстрілів, здійснених по Ізраїлю впродовж останніх годин. Це ескалація, яка є неприйнятною»,- наголосив у понеділок офіційний представник Держдепу.
Він заявив, що Сполучені Штати закликають сторони до взаємної деескалації. Крім того, підкреслив Прайс, США «визнають законне право Ізраїлю захищати себе, свій народ та свою територію».
У цьому зв’язку представник США назвав «критично важливим» для всіх сторін забезпечити спокій та уникнути жорстких конфронтацій.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні з боку Сектору Гази був здійснений ракетний обстріл Ізраїлю. Крім того, в бік Ізраїлю були запущені повітряні кулі з вибухівкою.
У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.