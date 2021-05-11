США відреагували на ракетні обстріли між Ізраїлем та Сектором Гази

Офіційний Вашингтон назвав ракетні удари по Ізраїлю неприйнятною ескалацією та закликав сторони зменшити напруження.

З відповідною заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартамету США Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати рішуче засуджують серію ракетних обстрілів, здійснених по Ізраїлю впродовж останніх годин. Це ескалація, яка є неприйнятною»,- наголосив у понеділок офіційний представник Держдепу.

Він заявив, що Сполучені Штати закликають сторони до взаємної деескалації. Крім того, підкреслив Прайс, США «визнають законне право Ізраїлю захищати себе, свій народ та свою територію».

Читайте також: У сутичках на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад 100 палестинців

У цьому зв’язку представник США назвав «критично важливим» для всіх сторін забезпечити спокій та уникнути жорстких конфронтацій.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні з боку Сектору Гази був здійснений ракетний обстріл Ізраїлю. Крім того, в бік Ізраїлю були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.