У сутичках на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад 100 палестинців

У Східному Єрусалимі увечері 8 травня понад 100 палестинців постраждали в результаті зіткнень з ізраїльською поліцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Серед поранених - близько 20 солдатів, один офіцер прикордонної поліції, стан якого оцінюється як середньої тяжкості.

عاجل : إغلاق باب الأسباط إثر مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى pic.twitter.com/ynvCeL0dcV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2021

Більше 90 000 віруючих відвідали мечеть Аль-Акса у суботу ввечері, щоб відзначити Лайлат аль-Кадр - ніч, коли Коран було вперше послано Пророку Мухаммеду.

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Протестуючі кидали у поліцейських каміння, а також запалили вогнище поблизу Дамаських воріт. У відповідь правоохоронці Ізраїлю застосували сльозогінний газ і водомети.

المواجهات الدائرة في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/hnMMsUUsKa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 8, 2021

Як зазначає видання, армія оборони Ізраїлю і ізраїльська поліція збільшили свою присутність по всьому Єрусалиму після запеклих зіткнень і запобігання «великого нападу», яке затьмарило закінчення Рамадану в Єрусалимі і на Західному березі в минулі вихідні.

Фото: ЕРА