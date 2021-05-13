Канада підтримує право Ізраїлю захищатися від ракетних обстрілів

Канада підтримує право Ізраїлю на самозахист у відповідь на масований ракетний обстріл із Сектору Газа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з приводу загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

“Неприцільні ракетні обстріли Хамасом населених територій Ізраїлю - абсолютно неприйнятні та мусять негайно припинитися. Канада підтримує право Ізраїлю жити в мирі з сусідами в межах безпечних кордонів та визнає право Ізраїлю на підтримку власної безпеки”, - сказав Гарно.

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Він закликав усі сторони конфлікту до стриманості та деескалації. “Канада віддана меті досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру на Близькому Сході, в тому числі створенню палестинської держави, яка б мирно й безпечно співіснувала поруч із Ізраїлем. Канада повторює свій заклик до негайної деескалації та припинення насильства”, - зауважив глава канадського МЗС.

Водночас міністр засудив Ізраїль за розширення поселень на палестинських територіях. “Ці дії впливають на родини та їх засоби до існування й не сприяють миру й міжнародному праву. Слід уникати односторонніх дій, які випереджають результати прямих перемовин та погіршують перспективу досягнення дводержавного вирішення”, - зазначив Гарно.

Як повідомляв Укрінформ, за останні три дні палестинськими бойовиками руху ХАМАС із території Сектору Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 1600 ракет, приблизно 400 з них не долетіли, ще кількасот було збито системою протиповітряної оборони «Залізний купол».

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США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість. Рада Безпеки ООН у середу скликала екстрене засідання в закритому режимі щодо ескалації бойових дій в Ізраїлі та Секторі Гази.

Фото: Haaretz