МАУ скасувала рейси до Тель-Авіва на 17 та 18 травня

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала всі рейси до Тель-Авіва, заплановані на 17 та 18 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

"Зараз усі рейси Київ-Тель-Авів-Київ та Одеса-Тель-Авів-Одеса скасовані до 18 травня включно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія скасувала рейси, заплановані на 17 та 18 травня: PS 778 / 17MAY TLV - KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17 / 18MAY KBP-TLV-KBP та PS775 / 776 18MAY KBP-TLV-KBP.

"Рішення в авіакомпанії приймаються з урахуванням NOTAM, внутрішньої оцінки ризиків, чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю, оскільки безпека польотів досягається кожним учасником авіації, який виконує своє “домашнє завдання”. На даний момент рівень загрози авіаційної безпеки за даними державного авіаційного регулятора України, підвищений, українським перевізникам рекомендується утриматися від польотів в Тель-Авів", - зауважив президент МАУ Євгеній Дихне.

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У подальшому рішення МАУ виконувати рейси буде переглядатись кожні 48 годин, враховуючи оновлення щодо обмежень рейсів до аеропорту Тель-Авіву.

Як повідомляв Укрінформ, МАУ скасувала всі рейси до та з Тель-Авіва, заплановані на 13 та 14 травня.

З 16 травня 2021 року у зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.