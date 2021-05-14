МАУ скасувала рейси до та з Тель-Авіву на 14 травня

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала всі рейси з та до Тель-Авіву, заплановані на п'ятницю, 14 травня.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МАУ.

"Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» інформує, що відповідно до NOTAM, виданого авіаційною владою Ізраїлю, а також з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейси МАУ, що прямують до / з TLV: PS778 / PS1777 14 травня скасовано", - йдеться у повідомленні.

Компанія просить пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропортів «Бориспіль» та Бен Гуріон. У разі появи нової інформації пасажирів також поінформують, направивши повідомлення на електронну пошту, яку вони вказали під час бронювання або купівлі квитка.

"Безпека пасажирів та екіпажів є першим пріоритетом авіакомпанії МАУ. Тому рішення щодо здійснення рейсів буде переглядатися кожні 24 години із урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів до аеропорту ТLV", - зазначають в авіакомпанії.

Пасажири скасованих рейсів можуть змінити дату подорожі, обміняти квиток на промокод або повернути кошти.

Як повідомляв Укрінформ, МАУ скасувала всі рейси до та з Тель-Авіву, заплановані на 13 травня.

Раніше ізраїльське управління аеропортів повідомило про тимчасове закриття аеропорту імені Бен Гуріона для прийому літаків. Всі рейси перенаправляють на посадку в аеропорт імені Ілана й Асафа Рамонів у місті Ейлат.