Верховний суд торік розглянув понад 90 тисяч справ

Минулого року Верховний суд України розглянув 93,5 тисячі справ, а загалом за останні три роки - 286 тисяч.

Такі цифри навела голова Верховний суду Валентина Данішевська на засіданні пленуму ВС 12 лютого, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

За три роки до суду надійшло майже 330 тис. справ, з яких розглянули 286 тис. Станом на 1 січня 2021 року в суді залишалося 34 тис. справ, яких судді іще не розглянули. Роком раніше їх було 53 тис.

«Отже, за рік ми зменшили залишок майже на 20 тис. справ. Сподіваюся, 2021 рік буде останнім, коли ми говоритимемо про залишки, а далі мова буде йти тільки про наявні на розгляді справи», – сказала Данішевська.

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За її словами, торік ВС отримав на розгляд 79 тис. справ, показник кількості звернень залишався стабільно високим. При цьому дещо зменшилася кількість справ цивільної та господарської юрисдикції - на 19% та 28% відповідно. А у кримінальній юрисдикції надходження справ збільшилося на 5 %.

Надходження в адміністративній юрисдикції - на рівні 2019 року, однак саме 2019-го в Касаційному адміністративному суді кількість звернень різко зросла, і суд отримав справ майже на третину більше, ніж роком раніше.

Голова ВС зауважила, що за останні три роки показник довіри до суду зростає.

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«Наші цілі на 2021 рік залишаються незмінними. Це – висока якість судочинства, єдність практики та підвищення довіри громадян. Та обставина, що навантаження на суддів дещо зменшується, дасть нам можливість приділяти більше уваги якості рішень та тому, щоб люди відчували: суд у нашій державі є, і він готовий вислухати кожного», – підсумувала Данішевська.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відкрив провадження за позовом про скасування санкцій проти телеканалів «112 Україна», «NewsOne», «Zik».