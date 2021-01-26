Верховний Суд розгляне касаційні скарги на вирок Януковичу 15 березня

Як передає Укрінформ, відповідна інформація розміщена на сайті ВС.

“Повідомляємо засудженому Януковичу Віктору Федоровичу, що кримінальне провадження за касаційними скаргами захисників Байдика Олександра, Горошинського Олександра, які діють в інтересах засудженого Януковича В.Ф., на вирок Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 року, захисників Біленка Богдана, Сердюка Віталія, Федоренка Ігоря, Фозекош Андріани, які діють в інтересах того ж засудженого, на ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 року призначено до розгляду в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду (за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043) на 11 годину 15 березня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.

2 жовтня 2020 року Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду.