ЄСПЛ встановив порушення свободи слова у справі про ціну Межигір’я для Януковича

Європейський суд з прав людини встановив порушення свободи слова через відмову в 2011 році надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки експрезиденту Віктору Януковичу в Межигір‘ї у справі «Лещенко проти України».

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Фейсбуці заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

«Лещенко проти України. Європейський суд встановив порушення свободи слова через відмову держави (у 2011 році) надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки Януковичу у Межигір‘ї. Стратегічна справа, яку вів Центр демократії та верховенства права 10 років», - повідомив він.

Читайте також: ЄСПЛ підтвердив порушення прав людини під час протестів на Майдані

Шевченко також виклав посилання на інформацію про цю справу, і у матеріалі на сайті Центру демократії та верховенства права зазначається, що подання заяви Сергієм Лещенком (наразі - екснародний депутат, член наглядової ради Укрзалізниці - ред.) до ЄСПЛ спрямоване на оскарження рішень національних судів у справі про продаж Президенту України державної земельної ділянки у Межигір’ї.

За інформацією установи, продавець – Вишгородська РДА – а також суди усіх інстанцій вказали, що інформація про цю угоду не може бути надана журналісту, хоча закон передбачає безумовну відкритість даних про розпорядження державним майном.

Судовий процес в Україні тривав із серпня 2011 року по листопад 2012 року.

Читайте також: АРМА шукає управителя для колишньої мисливської резиденції Януковича

Заява Лещенка до ЄСПЛ ґрунтувалася на статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право вільно одержувати і передавати інформацію.

Як повідомлялося, Верховний суд відмовив колишньому народному депутатові Бориславу Розенблату в позові до ексдепутата, члена Наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка і директора НАБУ Артема Ситника щодо нібито втручання у вибори Президента США.