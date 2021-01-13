АРМА шукає управителя для колишньої мисливської резиденції Януковича

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з пошуку управителя для колишньої мисливської резиденції "Сухолуччя".

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення оприлюднене на сайті АРМА.

"Підстава передачі активу в АРМА: ухвала Вищого антикорупційного суду від 30.07.2020 № 991/5559/20, провадження 1/-кс/991/5720/20", - йдеться в оголошенні.

Як повідмлялося, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" має площу у 30 тисяч га. У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. У 1967 році це місце обрав перший секретар ЦК КП України Володимир Щербицький.

У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра, а пізніше став Президентом України.

На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а - ще один елітний комплекс, так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2", подібна до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.

Фото: pizzatravel.com.ua