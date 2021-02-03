Верховний Суд відмовився відкривати справу щодо відсторонення глави КСУ Тупицького

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо відсторонення від посади глави КСУ.

Як передає Укрінформ, про це суд повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні, 3 лютого 2021 року, Верховний Суд у складі судді-доповідача Касаційного адміністративного суду, перевіривши матеріали позовної заяви до Президента України про визнання протиправним та скасування указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України», ухвалив рішення про відмову у відкритті провадження у справі № 9901/20/21, оскільки цей позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства", - зазначається у повідомленні.

Однією з причин відмови вказується те, що "відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України". Тобто, Верховний Суд не може розглядати питання конституційності, бо це повноваження КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня у КС повідомили, що працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але "імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон".

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У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру. Він закликав генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує Указ Президента України № 607/2020 щодо відсторонення від посади судді Конституційного Суду.