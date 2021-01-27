Зеленський відкликав законопроєкт про розпуск КСУ

Президент Володимир Зеленський відкликав свій законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонувалося припинити повноваження чинного складу КСУ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, у розділі "Проходження" вказано, що проєкт відкликано 27 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня 2020 року Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонувалося припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також законопроєкт пропонував визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Президент визнав законопроєкт невідкладним.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

27 січня Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо схвалення законопроєкту про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Фото: Офіс Прездента