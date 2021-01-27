Брехня в деклараціях: Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення покарання

Президент Володимир Зеленський рішення Ради національної безпеки і оборони щодо схвалення законопроєкту про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Відповідний Указ №26/2021 від 26 січня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2021 року «Про проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - зазначається в документі.

Як розповіли в пресслужбі ОП, РНБО схвалила цей законопроєкт та рекомендувала главі держави подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Проєкт закону передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Так, пропонується внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо суб’єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Окрім того, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Як повідомлялось, в Україні з 1 січня розпочалася кампанія декларування майна і доходів за 2020 рік.