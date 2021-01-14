Де шукати дані для декларації - «карантинні лайфхаки» від НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз'яснення, як під час карантину отримати онлайн необхідні для заповнення декларації дані.

Відповідне роз'яснення оприлюднене на сторінці НАЗК у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Практично всі необхідні дані можна отримати з електронних реєстрів за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - зазначили в НАЗК.

Так, через інтернет можна отримати доступ до наступних ресурсів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;

Офіційний електронний портал Держгеокадастру - містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок, які потрібно зазначати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - інформація до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації;

Електронний кабінет водія - інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби»;

Електронний кабінет Державної податкової служби України - містить відомості про доходи;

Портал електронних послуг Пенсійного фонду України - містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію;

Укрпатент - інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходів, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи»;

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України - інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».

Також у НАЗК попередили, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися.

Як відомо, кампанія декларування 2021 року триває до 31 березня.

Отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можливо:

звернувшись до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі;

за телефоном Контакт-центру НАЗК +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;

у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК.

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Для отримання технічної допомоги щодо роботи з Реєстром можна звернутися за адресою support@nazk.gov.ua або заповнить форму зворотнього зв’язку на вебсайті НАЗК.

8 січня вступили у дію посиленні карантинні обмеження, які триватимуть щонайменше до 24 січня 2021 року.