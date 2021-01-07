У НАЗК пояснили, як чиновникам правильно вказувати подарунки в е-деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз'яснення, як держслужбовцям вказувати у деклараціях отримані ними за минулий рік подарунки.

Про це, повідомляє Укрінформ, ідеться у дописі НАЗК у Фейсбуці.

Зазначається, що особам, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», приймаючи подарунок, слід врахувати встановлені Законом обмеження.

"Так, керівникам установ забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл та селищ під час виконання своїх обов’язків – від виборців. Родичі та близькі особи публічного службовця можуть дарувати йому подарунки будь-якої вартості. Однак, вартість подарунків від інших осіб не може перевищити 1 прожитковий мінімум (ПМ) – у 2021 році це 2270 грн. При цьому загальна сума подарунків посадовцю за рік не може перевищувати 2 ПМ – 4540 грн", - зауважили у НАЗК.

При цьому зазначається, що подарунок, вартість якого перевищує 5 ПМ (11 350 грн (у 2021 році) та 10 510 грн (у 2020 році), підлягає відображенню у щорічній декларації.

Окрім того, якщо подарунок коштує понад 100 ПМ (227 000 грн у 2021 році та 210 200 грн у 2020 році), то цілком можливо, що його потрібно буде внести не в один розділ декларації. Як пояснили в НАЗК, наприклад, якщо 31 грудня 2020 року близька особа держслужбовця подарувала йому ювелірну прикрасу, то її треба вказати у двох розділах - у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації».

У разі подарунку грошей це також треба задекларувати, якщо розмір таких подарунків від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищив 5 ПМ (у 2020 р. - 10 510 грн).

З 1 січня розпочалася кампанія декларування-2021. Останній день для подання щорічної декларації за 2020 рік для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - 31 березня 2021 року.