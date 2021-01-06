НАЗК розповіло про зміни в оновленому реєстрі декларацій

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, який НАЗК оновило наприкінці 2020 року, став більш зручним і зрозумілим для користувачів, а робота з ним - комфортною як для суб’єктів декларування, так і для користувачів його публічної частини.

Про основні переваги оновленого реєстру розповіли в Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Укрінформ.

Так, у ході модернізації було удосконалено пошук декларацій у публічній частині реєстру. Зокрема, додано наскрізний пошук по вмісту всіх поданих документів до реєстру (чекбокс «шукати скрізь» біля поля для пошуку). Це дає можливість пошуку декларацій за будь-яким об’єктом декларування. Так, наприклад, за ключовим словом «Мерседес» можливо знайти всі декларації осіб, які задекларували транспортні засоби цієї марки. Крім того, після відкриття у публічній частині реєстру будь-якої декларації можливо одразу, без додаткового пошуку, переглянути інші документи цього суб’єкта декларування: додано блок «Інші документи суб'єкта декларування», який містить посилання на всі документи, які декларант подавав до реєстру.

Також в оновленому реєстрі стала зручнішою робота з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та вхід до реєстру. Відтепер авторизуватися можна з використанням КЕП (у тому числі на захищеному носії) на сторінці входу до реєстру, а також з використанням Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA. Можливо використовувати декілька КЕП для входу до реєстру. Якщо при зміні КЕП ідентифікаційні дані суб’єкта декларування не змінились (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків), не потрібно проводити процедуру зміни КЕП у реєстрі. Крім того, відтепер, якщо ідентифікаційні дані у КЕП змінились, а також змінилась електронна поштова скринька декларанта, в реєстрі додано можливість отримати доступ до персонального електронного кабінету в реєстрі за допомогою процедури «Я змінив поштову скриньку».

В оновленому рєстрі спрощено комунікацію з уповноваженими особами НАЗК, які перевіряють декларації. Суб’єкт декларування може у персональному електронному кабінеті реєстру додавати файли у форматах .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .pdf до повідомлень уповноваженим особам НАЗК, які проводять повну перевірку їхніх декларацій.

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Також тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Тому суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними КЕП. При створенні нової декларації на основі попередньої забезпечено перенесення персональних даних суб’єктів декларування до нового документа незалежно від комп’ютера, на якому вони працюють із реєстром.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило після робіт з модернізації роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій). Обмеження з доступом до реєстру спостерігалися з 29 грудня.

На сьогодні НАЗК у співпраці з USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» проводить також модернізацію реєстру корупціонерів. Оновлення реєстру передбачає: автоматичну взаємодію з системою закупівель Prozorro. Це спростить механізм отримання довідок учасникам закупівель. Буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть можливість отримувати користувачам актуальну інформацію у зручному форматі. Крім того, планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.