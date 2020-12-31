НАЗК відкрило доступ до модернізованого Реєстру декларацій

31 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у рамках модернізації Реєстру триває перенесення деяких даних із кабінетів користувачів, у зв'язку з чим може бути частково недоступне їх листування з НАЗК.

"НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом", - наголосили в Агентстві.

Загалом завдяки модернізації НАЗК зробило Реєстр декларацій зручнішим для суб’єктів декларування. Поміж ключових оновлень:

тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП);

декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету;

стала зручнішою робота з КЕП, у разі використання декларантом кількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрі декларацій;

відтепер у Реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.

Як повідомляв Укрінформ, через модернізацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), з 29 грудня спостерігалися обмеження з доступом до Реєстру.

На сьогодні НАЗК у співпраці з USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» проводить також модернізацію Реєстру корупціонерів. Оновлення Реєстру передбачає: автоматичну взаємодію з системою закупівель Prozorro. Це спростить механізм отримання довідок учасникам закупівель. Буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть можливість отримувати користувачам актуальну інформацію у зручному форматі. Крім того, планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.