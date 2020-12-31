Набрав чинності закон про протоколи НАЗК на суддів-корупціонерів

Набрав чинності закон, яким визначено особливості здійснення повноважень Національним агентством з питань запобігання корупції стосовно суддів, суддів Конституційного Суду, зокрема, щодо складання протоколів про корупційні адміністративні правопорушення.

Як передає Укрінформ, інформація про це міститься в базі законодавства Верховної Ради.

"Набрання чинності відбулось 31 грудня 2020 року", - зазначається в картці документа.

Метою закону №1080-IX є встановлення додаткових особливостей щодо здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів Конституційного Суду, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності вказаних осіб під час адміністративного провадження.

Згідно із законом, передбачається, що НАЗК має повідомляти про складення протоколу про адміністративне правопорушення щодо судді, судді Конституційного Суду відповідно Вищу раду правосуддя або голову Конституційного Суду.

Суддя, суддя Конституційного Суду має право протягом семи робочих днів із дати отримання протоколу повернути примірник протоколу про адміністративне правопорушення та надати пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про вчинення адміністративного правопорушення уповноваженій особі Національного агентства з питань запобігання корупції особисто або у присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя або голови Конституційного Суду чи його заступника.

Протокол про таке адміністративне правопорушення разом із іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення. У разі неотримання протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надсилання примірника протоколу від судді, судді Конституційного Суду, до суду надсилається третій примірник із зазначенням про відмову судді, судді Конституційного Суду від підписання протоколу та надання пояснень, зауважень щодо його змісту.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначала, що закон враховує висновок Венеційської комісії з цього питання від 9 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ 15 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти № 4470 та 4471, покликані відновити повноваження НАЗК. Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з ухваленням КСУ Рішення № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону «Про запобігання корупції».

Водночас НАЗК проаналізувало закони щодо відновлення повноважень НАЗК, ухвалені Верховною Радою 15 грудня 2020 року, та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом. Так, Агентство має зауваження щодо положення закону, яке зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді. Також НАЗК має зауваження до положення, відповідно до якого складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники. Крім того, є зауваження до положення, яке зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів «чергу» декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.