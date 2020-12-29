Опублікували закон, що відновлює повноваження НАЗК

Закон, що повертає повноваження НАЗК, 29 грудня опублікований в офіційному виданні "Голос України" та набирає чинності 30 грудня.

Як передає Укрінформ, це витікає з картки закону (законопроєкт № 4470) в базі Верховної Ради.

"Публікація документа: "Голос України", офіційне видання від 29.12.2020 — № 240", - зазначено в картці закону.

Згідно з прикінцевими положеннями, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало закони № 4470 та 4471 щодо відновлення повноважень НАЗК, ухвалені Верховною Радою 15 грудня 2020 року, та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом. Так, НАЗК має зауваження щодо положення закону, яке зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді. Також НАЗК має зауваження до положення, відповідно до якого складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники. Крім того, є зауваження до положення, яке зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів «чергу» декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

15 грудня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкти № 4470 та 4471, покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Прийняття законів було необхідним у зв’язку з ухваленням Конституційним Судом України (КСУ) Рішення № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду.

Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про запобігання корупції».