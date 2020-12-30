Зміни в майновому стані: НАЗК пояснило, що передбачає новий закон

Національне агентство з питань запобігання корупції встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року.

Тобто ідеться про зміни, що з'явилися після набрання чинності Законом України № 1074-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Таке роз'яснення надали в НАЗК, передає Укрінформ.

НАЗК звертає увагу, що суб’єкти декларування зобов’язані подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які виникли виключно від набрання чинності законом.

«НАЗК встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року. Про зміни у майновому стані, які виникли до цієї дати, повідомляти не потрібно», - зазначив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

Закон, зокрема, відновлює обов’язок суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (105,1 тис. грн у 2020 році та 113,5 тис. грн у 2021 році).

Як повідомлялось, через рішення Конституційного Суду №13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) було змушене припинити прийняття повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відключити відповідну можливість у Реєстрі декларацій.

30 грудня набрав чинності Закон України № 1079-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції».