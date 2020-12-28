Рада звернеться до КСУ через відмову роз'яснити скандальне рішення щодо декларацій

Верховна Рада звернеться до Конституційного Суду у зв'язку з відмовою суду задовольнити клопотання про роз'яснення рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства.

Про це, як передає Укрінформ, повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді, заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") в Фейсбуці.

"Щодо позиції Верховної Ради стосовно клопотання про роз'яснення Рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 (щодо антикорупційного законодавства) (далі - рішення), повідомляю, що парламент подаватиме клопотання до Суду про відмову в його задоволенні", - написала Совгиря.

За її словами, основні аргументи звернення парламенту до суду такі: по-перше, за законом про КСУ право звернення до суду передбачене з приводу роз’яснення порядку виконання рішення, а не роз’яснення та тлумачення його змісту або окремих положень. "Отже, Суд може роз’яснювати свої власні рішення тільки тоді, коли в них встановлюється особливий порядок їх виконання. Проте Конституційний Суд не встановлював у Рішенні будь-якого порядку його виконання", - уточнила депутат.

По-друге, зауважила Совгиря, у рішенні КС надав відповідь лише на частину питань, поставлених у конституційному поданні, вивівши іншу частину в окреме провадження, за якою рішення ще не постановлене. "Отже, звернення щодо надання тлумачення Судом стосовно окремих позицій Рішення до завершення провадження у справі може розглядатися як намагання вплинути на формулювання правової позиції в остаточному рішенні у справі і є недопустимим з точки зору необхідності дотримання суддями Конституційного Суду основних засад здійснення правосуддя, передбачених статтями 129, 149 Конституції України та статтею 2 Закону “Про КСУ”", - резюмувала представник ВР у КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закони, покликані відновити повноваження НАЗК.

23 грудня Президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.