Мільйони, Bentley, садиби: ще 6 топ-чиновників уникнули покарання за брехню в деклараціях

Унаслідок рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, ще шість топ-чиновників, серед яких двоє народних депутатів, двоє суддів, один з яких - суддя КСУ, один міський голова та один слідчий ДБР, уникли відповідальності за недостовірне декларування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Правоохоронні органи закрили ще 6 кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020. Ці провадження були відкриті за матеріалами, які Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до правоохоронних органів після встановлення ознак недостовірного декларування за результатами повної перевірки декларацій", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Національне антикорупційне бюро закрило провадження стосовно таких осіб: Ігоря Шкіря, народного депутата України VIIІ скликання (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, зокрема, 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини); Бориса Філатова, Дніпровського міського голови (у деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн); Ірини Завгородньої, судді Конституційного Суду (не задекларувала авто Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, яке належить чоловіку); Андрія Павелка, народного депутата України VIIІ скликання (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», користування квартирою)).

А також - Станіслава Рички, судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир. Загальна сума недостовірних відомостей – 1,6 млн грн).

Окрім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тис. грн.

"Правоохоронні органи закрили ці провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 ККУ визнано неконституційною. Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо. Також лишається заблокованою робота НАЗК. Закон, який відновлює функції Агентства, досі не набув чинності", - відзначили в НАЗК.

Загалом із травня 2020 року НАЗК встановило ознаки умисного декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції», який парламент ухвалив 15 грудня.

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.