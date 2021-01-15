НАЗК розробило «мапу уповноважених», які допоможуть заповнити Е-декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило мапу антикорупційних уповноважених, до яких можна звернутися за допомогою для заповнення щорічної декларації.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбук.

"Якщо ви є публічним службовцем та потребуєте допомоги із заповненням декларації, зверніться до антикорупційного уповноваженого вашої організації. Аби ви змогли швидко знайти контакти уповноваженого вашої організації, НАЗК розробило спеціальну «Мапу уповноважених», яка доступна на нашому сайті", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в НАЗК, Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції є незамінними помічниками під час декларування.

"Вони нададуть консультативну допомогу в заповненні декларацій, а також спостерігають, щоби службовці установи вчасно їх подали", - зазначили у відомстві.

Додаткову інформацію про декларування також можна отримати: у розділі «База знань» вебсайту НАЗК; за телефоном Контакт-центру НАЗК +380442000694.

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз'яснення, як під час карантину отримати онлайн необхідні для заповнення декларації дані.