Держбюро розслідувань не має права вручати Тупицькому підозру – КСУ

У Конституційному Суді заявляють, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді КС.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, передає Укрінформ.

"Відповідно до частини девʼятої статті 24 Закону України «Про Конституційний Суд України» судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Це робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб", - йдеться в повідомленні.

У КС також зауважують, що у звʼязку з цим, викликає подив і занепокоєння інформація, оприлюднена на сайті Державного бюро розслідувань про те, що «…слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. Генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, 28 грудня 2020 року у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».

Окрім того, у Конституційному Суді заявили, що інформація про забезпечення ДБР виконання указу Президента України від 29 грудня 2020 року №607/2020, згідно з яким Тупицький протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді КС та його голови і не має права перебувати в приміщенні цього суду, не відповідає дійсності.

"Виходячи зі змісту указу Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" №607/2020 Тупицький О.М. відсторонений від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці. Таке відсторонення не позбавляє його статусу судді Конституційного Суду України і його голови. Текст згаданого указу не містить жодних вказівок чи заборон щодо допуску судді Конституційного Суду України Тупицького О.М. у будівлю Конституційного Суду України", - відзначають у КС.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня повідомлялося, що Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя. судді КС інкримінують порушення ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Також 19 січня повідомлялося, що працівники Управління держохорони не пускають Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького в приміщення Суду. У КС повідомили, що Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність Голови Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У свою чергу, в Управлінні державної охорони заявили, що не пустивши голову Конституційного Суду Тупицького в приміщення КСУ, діяли в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, посилаючись на звернення до Управління державної охорони, Державного бюро розслідувань щодо дотримання положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, виконання вимог Указу Президента України від 29.12.2020 № 607/2020, а також для усунення ризиків, у зв’язку з якими було відсторонено Тупицького від посади судді Конституційного Суду та задля недопущенням останнього до приміщень КСУ на строк дії Указу Президента від 29.12.2020 № 607/2020 (два місяці).