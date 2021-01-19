У держохороні пояснили, чому Тупицького не пустили до КСУ

В Управлінні державної охорони заявили, що не пустивши голову Конституційного Суду Олександра Тупицького в приміщення КСУ, діяли в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління державної охорони України у Фейсбуці.

"Повідомляємо, що у зв’язку зі зверненням до Управління державної охорони України Державного бюро розслідувань щодо дотримання положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, виконання вимог Указу Президента України від 29.12.2020 № 607/2020, а також для усунення ризиків, у зв’язку з якими було відсторонено Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України та задля недопущенням останнього до приміщень Конституційного Суду України на строк дії Указу Президента України від 29.12.2020 № 607/2020 (два місяці), військовослужбовці Управління державної охорони України діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше 19 січня в Конституційному Суді заявили, що працівники Управління держохорони не пускають голову Суду Олександра Тупицького в приміщення КСУ та до робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У суді вказують, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року підписав Указ про відсторонення на два місяці Голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ. Таке рішення глава держави ухвалив після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора.

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори звз'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КС.