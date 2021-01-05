Відсторонення Тупицького: збори суддів КСУ ухвалили заяву

Збори суддів Конституційного Суду ухвалили заяву щодо ситуації, що склалася у зв’язку з виданням Президентом Указу «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Збори суддів Конституційного Суду України звертають увагу на неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини", - йдеться в заяві.

Як наголошується, судді КСУ занепокоєні ситуацією, що склалася у зв’язку з виданням цього Указу.

У заяві вказано, що Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і мають їй відповідати (ч.2 ст.8 Конституції).

Окрім того, судді КСУ наголошують, що органи державної влади та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції, зокрема й тих, які гарантують незалежність Конституційного Суду України, незалежність та недоторканність суддів КСУ (ст.147, 149 Основного закону).

У пресслужбі КСУ також повідомили, що на адресу Суду надійшов науковий висновок щодо відсторонення від посади судді Конституційного Суду України у кримінальному провадженні, підготовлений членами Науково-консультативної ради КСУ.

У ньому вказано, що особливий статус суддів Конституційного Суду передбачає спеціальні законодавчі гарантії їх незалежності, зокрема в аспекті звільнення або тимчасового відсторонення судді КСУ від посади у кримінальному провадженні, з урахуванням принципу верховенства права, міжнародних стандартів та чинних конституційних норм під час застосування до цих осіб належної правової процедури.

Також зазначається, що Конституцією та відповідними міжнародними документами закріплено однаковий юридичний статус усіх суддів Конституційного Суду, незалежно від суб'єкта їх призначення, через систему гарантій забезпечення їх незалежності. Конституційний Суд є незалежним від інших гілок влади, що є також фундаментальною основою балансу гілок влади.

У науковому висновку вказано, що міжнародно-правові акти, Конституція, а також офіційна конституційна доктрина України визнають, що незалежність і недоторканність суддів Конституційного Суду, яка є невід'ємною складовою їхнього статусу, має бути рівною незалежності та недоторканності інших суддів.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент підписав Указ про відсторонення Голови КСУ Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Того ж дня у КСУ зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість Суду. 30 грудня у КС заявили, що вважають Указ про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.

Раніше Голові КС Тупицькому оголосили підозру в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день. Натомість Офіс Генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади Голови КС Тупицького.

27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.