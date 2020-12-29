Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що підписав цей указ "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

В ОП також повідомляють, що рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Заступник керівника Офісу глави держави Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює Президент.

"Жодних застережень щодо можливості його розгляду та ухвалення відповідних рішень нами не було встановлено", – зауважив він.

В Офісі Президента також повідомляють, що голова фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив про підтримку такого рішення Президента.

"Звичайно, я підтримую рішення Президента щодо відсторонення пана Тупицького від посади судді Конституційного Суду. У першу чергу це цілком логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції", – зазначив Арахамія.

Він також додав, що голові КСУ було повідомлено про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський зауважив, що на переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків.

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази. Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду Президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади", – заявив Веніславський.

Веніславський також зауважив, що Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Як повідомляв Укрінформ, голові КСУ Олександру Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Очільник КС Тупицький не з’явився 28 грудня в Офісі генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день.

Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.

Фото: Офіс Президента