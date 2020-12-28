У КСУ заявляють, що законних підстав для відсторонення Тупицького немає

Наразі немає законних підстав для відсторонення з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті КСУ.

Зазначається, що рішення про звільнення з посади судді КС ухвалює сам суд, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення.

“Як вбачається із зазначених положень, питання звільнення судді Конституційного Суду України з посади за відсутності його власної ініціативи є неможливим без застосування запобіжних заходів від його незаконного звільнення, що обумовлено незалежністю Суду в цілому та судді зокрема”, - йдеться в інформації Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду.

У КС нагадали, що для звільнення з посади судді необхідно щонайменше 12 голосів суддів КС. У разі, якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду, суддя продовжує виконання обов’язків за посадою.

“Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого судді”, - відзначили у КС.

У суді також зауважили, що однією із законних підстав для звільнення судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення злочину.

А тому відсторонення з посади судді чи голови суду на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування суперечитиме статті 1491 Конституції України, - резюмували в КСУ.

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Як повідомляв Укрінформ, голові КСУ Олександру Тупицькому повідомили про підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Очільник КС Тупицький не з’явився на 9 год. 30 хв. 28 грудня в Офісі Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день.

Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.