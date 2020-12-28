Голова Конституційного Суду не прийшов до Офісу генпрокурора - джерело

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу генпрокурора, куди був викликаний на 9.30 для отримання повідомлення про підозру.

Про це повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у Офісі генпрокурора.

“Олександр Тупицкий не прийшов, зіславшись на сімейні обставини. Підозра підписана і відправлена поштою. Він вважається підозрюваним”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Тупицького на 9 год. 30 хв. 28 грудня викликали до Офісу генпрокурора для вручення повідомлення про підозру.

Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

У свою чергу, в КС поінформували, що очільник суду з огляду на отриману повістку підготував низку клопотань до ОГП.