Голову КСУ викликали в Офіс генпрокурора для вручення підозри - джерело

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генпрокурора.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу керівник Управління комунікацій та міжнародного співробітництва суду Мар'яна Гайовська.

"Голова Конституційного Суду отримав повістку про виклик в Офіс Генпрокурора", - сказала вона.

Водночас у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах повідомив, що Тупицького 28 грудня викликають для вручення повідомлення про підозру.

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За словами співрозмовника агентства, Тупицького очікуватимуть у прокуратурі о 9 год. 30 хв. Справа стосується приватизації Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області.