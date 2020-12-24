Голову КСУ викликали в Офіс генпрокурора для вручення підозри - джерело
Укрінформ
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генпрокурора.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу керівник Управління комунікацій та міжнародного співробітництва суду Мар'яна Гайовська.
"Голова Конституційного Суду отримав повістку про виклик в Офіс Генпрокурора", - сказала вона.
Водночас у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах повідомив, що Тупицького 28 грудня викликають для вручення повідомлення про підозру.
За словами співрозмовника агентства, Тупицького очікуватимуть у прокуратурі о 9 год. 30 хв. Справа стосується приватизації Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області.