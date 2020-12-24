«Плівки Тупицького» дають підстави для відсторонення голови КСУ - Веніславський

Представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський зазначив, що оприлюднені в ЗМІ плівки щодо Голови КС Олександра Тупицького записані легально та ставлять під сумнів щонайменше його право продовжувати роботу в Конституційному Суді.

Про це йдеться в його коментарі для ЗМІ, переданому Укрінформу.

Веніславський зауважив, що очільник КС викликаний 28 грудня до Офісу Генерального прокурора для вручення підозри щодо записів, на яких суддя Тупицький обговорює, яким чином фактично перешкоджати розслідуванню і діяльності Суду.

«З наявної в мене інформації, плівки, які були записані в межах проведення досудового розслідування, легальні і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив проводити негласне стеження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пан Тупицький був викликаний для оголошення про підозру», - розповів представник Президента.

За словами Веніславського, справа порушена за двома статтями - 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та 386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу.

«Оприлюдненні плівки, в яких фігурує голова КС Тупицький, вже свідчать, що він не відповідає тим критеріям судді Конституційного Суду, які закріплені в Конституції. Це - високі моральні якості, яких в даному випадку немає, і професіоналізм, який також під сумнівом. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею Конституційного Суду», - резюмував він.

Своєю чергою, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зауважила, що виклик для вручення підозри Голові КС є кроком у правильному напрямі. «Наступним кроком має бути відсторонення пана Тупицького з посади, як, власне, і передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Це може зробити суд», - наголосила вона.

Раніше програма «Схеми» повідомила, що у розпорядженні редакції опинилися записи розмов Олександра Тупицького, здійснені правоохоронцями, на яких він у статусі судді "допомагав у вирішенні корпоративного конфлікту одній із зацікавлених сторін".

Як повідомляв Укрінформ, у КСУ підтвердили, що 24 грудня до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик голови КСУ Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі в процесуальній дії.

У коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах повідомив, що Тупицького на 9 год. 30 хв. 28 грудня викликають в Офіс Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру.

Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.