Після повістки Тупицький підготував низку клопотань до Офісу Генпрокурора – КСУ

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький з огляду на отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу Генерального прокурора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"На даний час Головою Суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу Генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - заявляють у пресслужбі Суду.

При цьому у КСУ підтверджили, що 24 грудня до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі в процесуальній дії.

Читайте також: Данілов порадив Тупицькому думати над лінією захисту в суді

Раніше в коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах повідомив, що Тупицького на 9 год. 30 хв. 28 грудня викликають в Офіс Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру.

Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.