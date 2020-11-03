Данілов порадив Тупицькому думати над лінією захисту в суді

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що при ухваленні рішення Конституційний Суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс країни до ЄС та НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, про це Данілов написав у Фейсбуці.

«Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни. Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді», - зазначив Данілов.

Він висловив переконання, що Президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону виконав свої обов’язки, подавши до ВР проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Данілов зазначив, що у разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Конституційного Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ.

«Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних «спонсорів» має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку», - додав Данілов.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України».

Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.