Президент розповів про зустріч з головою КСУ до резонансних рішень

Президент Володимир Зеленський зустрічався із головою Конституційного суду Олександром Тупицьким ще до ухвалення резонансних рішень щодо роботи НАБУ і НАЗК та просив його не порушувати земельне, банківське та мовне питання.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Я не запрошував жодного суддю до себе на зустріч, але всі хотіли зі мною поспілкуватися. Голова КС (Тупицький - ред.) теж дуже хотів зі мною познайомитися. До всіх подій він прийшов до мене і сказав, що є деякі неконституційні речі. Я з ним погодився. Він говорив, що вони – державники, захищають Конституцію. "Є якесь бачення в цілому, де є загрози?" – питав Тупицький у мене. Тому що після ухвалення закону про земельну реформу я публічно говорив, що не дай боже, щоб КС скасував цю реформу", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що тоді сказав Тупицькому, що впливати на КС не може."Але, якщо ви (Тупицький - ред.) мене питаєте про державну позицію, я говорю: земельне, банківське, мовне питання прошу не порушувати для того, щоб не розколювати суспільство", – сказав я на тій зустрічі. Ми потиснули один одному руки", - поділився глава держави про свою розмову з очільником КСУ.

За його словами, ця зустріч відбулася до ухвалення КСУ резонансних рішень щодо НАБУ й е-декларування.

Зеленський нагадав, що після того КСУ поставив під сумнів, чи може Президент призначати директора НАБУ, а потім заблокував частину повноважень до НАЗК.

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"Після НАЗК ми знали, що буде далі – земля, мова, банки. Тобто все це – велика операція. Спеціальна вона чи ні, мене як президента не цікавить", - пояснив він.Глава держави вважає, що Тупицький перевищив свої повноваження.

"Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - переконаний Зеленський.

Він додав, що КСУ наразі не є незалежним, хоча згідно із законодавством, він має бути таким.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

15 грудня, Верховна Рада України ухвалила закони, покликані відновити повноваження НАЗК.

23 грудня Президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.