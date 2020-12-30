У прокуратурі пояснили, чому відсторонення голови КСУ від посади є законним

Відсторонення Президентом України від посади судді Конституційного Суду у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося згідно з вимогами чинного законодавства.

Про це, передає Укрінформ, йдеться у роз'ясненні Офісу генерального прокурора.

"Оцінюючи позицію Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України щодо законності продовження Головою Конституційного Суду України виконання службових обов’язків судді та необхідності скасування Президентом України Указу 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Офіс Генерального прокурора вважає, що відсторонення Президентом України від посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося згідно з вимогами чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.

В ОГП стверджують, що позиція Правового департаменту Секретаріату КСУ з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного Суду і не можуть бути застосовані до них, — необґрунтована.

"Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах", - сказано в роз'ясненні ОГП.

При цьому в Офісі генпрокурора уточнили, що "припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді Конституційного Суду України з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення".

У відомстві також відзначили, що відсторонення від посади є одним з інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 КПК Кримінального процесуального кодексу України), зокрема, у главі 14 Кримінального процесуального кодексу України.

А порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади містить як загальні норми (ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158), так і спеціальні, які стосуються суддів (ст. 155-1), а також осіб, що призначаються Президентом України (ч. 3 ст. 154).

В ОГП також нагадали, що гарантії незалежності суддів Конституційного Суду, у тому числі під час здійснення відносно них кримінального провадження, передбачені у Конституції, Законі «Про Конституційний Суд України» та Кримінальному процесуальному кодексі України.

"У зв’язку з цим Президент України, розглянувши клопотання в.о. Генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ відповідно до вимог чинного законодавства України", - резюмували в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відсторонення Олександр Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Зеленський заявив, що підписує цей указ "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

За повідомленням преслужби Глави держави, таке рішення Президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора".