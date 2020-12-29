Відсторонення Тупицького: КСУ збереться на спеціальне засідання

У Конституційному Суді прокоментували рішення Президента відсторонити від посади Олександра Тупицького та заявили, що з цього приводу призначать спеціальне пленарне засідання.

Як передає Укрінформ, про це КСУ повідомляє на своїй офіційній сторінці у Фейсбуку.

«Відповідно до статті 154 КПК України «питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незалежність судді КСУ забезпечується, в тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення з посади у порядку, визначеному Конституцією.

«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього», - наголошують у КСУ.

Таким чином, підсумовують у суді, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання КСУ.

Як повідомлялося, 29 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Зеленський заявив, що підписав цей указ «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Раніше голові КСУ Олександру Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

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Тупицький не з’явився 28 грудня в Офісі генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день.

Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення Тупицького від посади голови КСУ.