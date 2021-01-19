У КСУ заявили, що охорона не пускає Тупицького на роботу

Працівники Управління держохорони не пускають Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького в приміщення Суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КСУ.

"Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького до приміщення Суду та робочого кабінету", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність Голови Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У суді вказують, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

"Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - наголошують у КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відсторонення на два місяці Голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ. Таке рішення глава держави ухвалив після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора.

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори звз'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КС.