Усунення Тупицького на зборах не обговорювалося – суддя КСУ

На зборах суддів Конституційного Суду не йшлося про усунення голови суду Олександра Тупицького, він і далі ходитиме на роботу.

Про це в коментарі «5 каналу» заявив суддя Ігор Сліденко, який був присутній на засіданні, передає Укрінформ.

«Сам Тупицький, за його словами, буде продовжувати ходити на роботу», - зазначив Сліденко, утім, уточнив, що «вранці його точно не було».

За словами судді Сліденка, нині відсутні підстави для відсторонення.

«Це питання суду, воно політизоване і штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту, як відсторонення судді КСУ, немає», – заявив Сліденко.

Він також не виключив, що до КС буде направлено подання народних депутатів про визнання неконституційним указу Президента.

Сліденко додав, що не може коментувати збори, оскільки «це був абсолютно закритий захід, і навіть технічний персонал не був присутній», а також відмовився сказати, скільки суддів було на зборах, хоч і зазначив, що «кількість суддів була достатньою для проведення зборів».

Водночас заяву КСУ за результатами зборів він назвав «обтічною» та тією, яка констатує стан судової системи.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у відповідь на указ Президента про відсторонення Тупицького і ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КС.