Конституційний Суд може працювати й без Тупицького - депутат

Указ Президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького не призведе до блокування роботи КСУ.

Таку думку у коментарі кореспонденту Укрінформу висловив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

За його словами, відсторонення очільника КСУ главою держави було законним.

“Жодних рішень жодного органу влади, які якимось чином впливали на роботу Конституційного суду не ухвалювалося... Суд може працювати й без пана Тупицького тимчасово поки він є відстороненим від посади”, - зазначив парламентар.

Костін нагадав, що відповідно до законодавства в разі відсутності очільника КСУ його обов’язки виконує перший заступник.

Говорячи про процедуру дострокового звільнення судді Конституційного суду, очільник правового парламентського комітету висловив припущення про необхідність дискусії щодо її зміни, нагадавши, що наразі суддів може звільнити лише КСУ.

Як повідомляв Укрінформ 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ.

За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення Президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора». 28 грудня в ОГП генпрокурора повідомили, що планують відправити клопотання Президенту України про усунення Тупицького з посади голови КС. А перед тим Тупицький не з’явився до Офісу генпрокурора, куди його викликали для вручення підозри. Повідомлення про підозру йому надіслали поштою. Як уточнили в ОГП, тепер голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка та у завідомо неправдивих свідченнях.

5 січня Конституційний Суд України оприлюднив заяву стосовно указу глави держави, в якій серед іншого було наголошено на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи КС.