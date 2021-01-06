Заява суддів КСУ не має жодного юридичного значення – Веніславський

Заява суддів КСУ щодо ситуації, що склалася у зв’язку з виданням Президентом указу «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року, не має жодного юридичного значення.

Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив представник Президента в КСУ Федір Веніславський, передає Укрінформ.

«За великим рахунком нічого екстраординарного під час зборів суддів Конституційного Суду не відбулося. Ухвалили після тривалого обговорення абсолютно нейтральну заяву, яка закликає всі органи державної влади поважати незалежність Конституційного Суду тощо. Ця заява не має жодного юридичного значення. Ніяких юридичних оцінок указу Президента (про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ – ред.) судді не робили. Від заяви не може бути жодних наслідків. І фактично у ній просто цитують норми Конституції щодо поділу влади, незалежності КСУ, взаємодії органів влади», - сказав Веніславський.

Він уточнив, що Тупицький є суддею КСУ, тимчасово відстороненим від виконання своїх обов’язків, і що Тупицький не має права брати участь у будь-яких засіданнях КСУ, де відбуваються голосування, на яких ухвалюються будь-які рішення.

«Статусу судді Тупицького ніхто не позбавляв. Повноваження його ніхто не припиняв. Його ніхто не звільняв. На чому наголосили судді КСУ в тій заяві. Стосовно цього є чітко визначена процедура, передбачена 149 статтею Конституції України. В цьому випадку йдеться лише про тимчасове відсторонення від виконання повноважень, відповідно до Кримінального процесуального кодексу. Це все пов’язано з кримінальним провадженням щодо Тупицького», - повідомив представник Президента у КС.

Він уточнив, що зважаючи на суттєвий статус судді КС і тим більше його голови, і з огляду на ті злочини, у вчиненні яких підозрюється Тупицький, його необхідно було відсторонити, щоб, за словами Веніславського, Тупицький не використовував свій статус для втручання у досудове розслідування і не міг перешкоджати цьому розслідуванню.

«Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного Суду, адже указ Президента Зеленського стосується лише одного судді КС. Без Тупицького на цей момент є 14 суддів КС, і вони можуть розглядати будь-які питання і ухвалювати будь-які рішення. За відсутності голови суду його повноваження виконує перший заступник. А якщо буде відсутній заступник голови КСУ з якихось поважних причин, повноваження головуючого перейдуть до найстаршого за віком судді. Тому Конституційний Суд працює у звичному режимі, ніяких підстав говорити про нібито блокування КС наразі немає», - пояснив Веніславський.

Читайте також: Представниця Ради в КСУ розкритикувала аргументи суддів щодо відсторонення Тупицького

Як повідомлялося, 5 січня збори суддів Конституційного Суду ухвалили заяву щодо ситуації, що склалася у зв’язку з виданням Президентом указу «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року.

У цій заяві судді КС звернули увагу на неприпустимість недодержання органами держвлади та посадовими особами приписів Конституції України, «що може призвести до блокування роботи КСУ, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини».

Також у заяві наголошувалося, що судді КСУ занепокоєні ситуацією, що склалася у зв’язку з виданням цього указу.

29 грудня 2020 року Президент підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Того ж дня у КСУ зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість Суду. 30 грудня у КС заявили, що вважають указ про відсторонення Тупицького «юридично нікчемним» і закликали його скасувати.

Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день. Натомість Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, в якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.

27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.