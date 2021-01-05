Представниця Ради в КСУ розкритикувала аргументи суддів щодо відсторонення Тупицького

Висновок членів Науково-консультативної ради КСУ щодо питання відсторонення від посади судді Конституційного Суду в кримінальному провадженні має лише рекомендаційний характер.

Як передає Укрінформ, таку думку висловила представник Верховної Ради у Конституційному Суді, заступник голови Комітету ВРУ з питань правової політики Ольга Совгиря у Фейсбуці.

"Разом із оприлюдненою сьогодні заявою зборів суддів Конституційного Суду щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з виданням Президентом України Указу від 29 грудня 2020 року № 607/2020, на сайті Суду було також розміщено висновок членів Науково-консультативної ради КСУ (НКР) щодо питання відсторонення від посади судді Конституційного Суду України у кримінальному провадженні. Звертаємо увагу, що згідно із Положенням про НКР Конституційного Суду України (затверджене постановою КСУ від 3 грудня 2018 року № 38-п/2018) рада діє як консультативно-дорадчий орган при КСУ і відповідно до пункту 9 Положення має повноваження надавати висновки за зверненнями суддів Конституційного Суду тільки з питань, порушених у конституційних поданнях, конституційних зверненнях та конституційних скаргах.

Згідно із пунктом 16 Положення науковий висновок долучається до матеріалів конституційного провадження і має рекомендаційний характер", - зауважила Совгиря.

Парламентарка відзначила, що за Положенням НКР "не має повноважень ані за власною ініціативою, ані за зверненнями суддів КСУ надавати висновки з питань, які не стосуються конкретних справ, які перебувають на розгляді в Конституційному Суді".

"Оскільки на розгляді в Конституційному Суді відсутні справи щодо конституційності зазначеного Указу Президента України, то НКР не мала достатніх правових підстав для надання цього висновку, а Конституційний Суд, відповідно, для його публікації. На наше переконання, залучення спочатку Правового департаменту Секретаріату КСУ, а тепер і Науково-консультативної ради до цього питання свідчить про їх неправомірне та маніпулятивне використання з метою оприлюднення заяв фактично в інтересах окремих суддів Конституційного Суду. Тому закликаємо членів НКР дотримуватись затвердженого самим же Конституційним Судом Положення про Науково-консультативну раду", - заявила представник ВРУ в КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 5 січня, відбулися збори суддів Конституційного Суду України із розгляду питання щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з виданням Президентом України Указу «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020.

За результатами зборів суддів КСУ прийнято заяву.

Окрім того, на адресу КСУ надійшов Науковий висновок щодо відсторонення від посади судді Конституційного Суду України у кримінальному провадженні, підготовлений членами Науково-консультативної ради КСУ.