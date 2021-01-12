У КСУ коментують «королівський» відпочинок Тупицького: груднева зарплата - 433 тисячі

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявляє, що відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах на трьох членів його сім'ї коштує 242 тис. грн.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зокрема, зазначається, що з 6 по 13 січня він перебуває у щорічній відпустці.

"6 січня 2021 року Голова Суду Олександр Тупицький спільно з дружиною та сином вилетіли на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пробудуть до 13 січня 2021 року. Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242 116,43 грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

КС також оприлюднив квитанцію туроператора, на якій вказана вартість туру для сім'ї Тупицького.

"Зазначене спростовує неправдиві заяви окремих осіб та ЗМІ стосовно оренди Олександром Тупицьким спільно із сім’єю королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу", - вказують у КС.

При цьому у суді повідомили, що Тупицький отримав зарплату за грудень 2020 року у розмірі 433 тис. 538 грн, яка "повністю покриває суму витрат на туристичну поїздку".

Тупицький вважає, що умисне свідоме спотворення зазначених фактів певними особами призвело до розповсюдження цієї недостовірної інформації ЗМІ та, як наслідок, потягло за собою введення громадськості в оману.

"Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею. У разі оприлюднення персональних відомостей про зазначених осіб вони самостійно можуть скористатися своїм правом на захист честі, гідності й ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Водночас Голова Суду вказав, що надав вичерпну інформацію з цього приводу і подальше спілкування припиняє", - інформують у суді.

Як повідомляв Укрінформ, 10 січня ЗМІ оприлюднили фото відпочинку Тупицького у Дубаї. Зазначалося, що він відпочиває у готелі Kempinski Palm Jumeirah, де добова оренда становить понад 300 тис. грн.

Фото: Цензор.Нет