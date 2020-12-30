КСУ закликає Зеленського скасувати «юридично нікчемний» указ щодо Тупицького

У Конституційному суді вважають указ Президента Володимира Зеленського про відсторонення голови суду Олександра Тупицького "юридично нікчемним" і закликали скасувати документ.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

"З конституційно-правової точки зору Указ Президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий Президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видання Президентом цього указу є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність.

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У КС попередили, що Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча (стаття 344) та втручання в діяльність судових органів (стаття 376).

Статтею 60 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

"Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України», а Президент України – негайно скасувати свій Указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року", - заявили у суді.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

У КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Раніше голові КСУ Олександру Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Тупицький не з’явився 28 грудня в Офісі генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день.

Натомість Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.