Офіс генпрокурора ініціює відсторонення Тупицького з посади голови КСУ - джерело

Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, якому повідомили про підозру.

Про це зазначив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у Офісі генпрокурора.

“Голову Конституційного суду відсторонює Президент. Таке клопотання підготували і сьогодні направлять у Офіс Президента. Яке Президент прийме рішення — не відомо”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв Укрінформ, очільник КС Тупицький не з’явився на 9 год. 30 хв. 28 грудня в Офісі Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Він послався на сімейні обставини і попросив перенести візит до прокуратури на інший день.

Водночас у ОГП поінформували, що вважають Тупицького підозрюваним, оскільки направили йому підозру поштою.

Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.