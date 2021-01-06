Тупицький із сім'єю полетів у Дубаї – ЗМІ

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вилетів в Об’єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє «Ліга» з посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає Укрінформ.

Тупицький вилетів з дружиною і сином сьогодні о 10:35 рейсом «Київ-Дубаї». Повернутися суддя має 13 січня, зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед цим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у відповідь на указ Президента про відсторонення Тупицького і ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КС.