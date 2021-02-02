Тупицький проти УДО: суд призначив дату засідання

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску його до виконання повноважень голови Конституційного суду та призначив підготовче засідання на 24 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 24 лютого за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску позивача до виконання ним повноважень голови Конституційного суду України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, утриматись від вчинення будь-яких перешкод у допуску Олександра Тупицького до робочого кабінету в будівлі Конституційного суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки, на якій розташована будівля Конституційного суду України.

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Повідомляється, що до суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій Тупицький просить заборонити Управлінню державної охорони України, Державному бюро розслідувань та його службовим, посадовим особам вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень голови Конституційного суду України. “Ознайомившись із відповідною заявою про забезпечення позову та доданими до неї документами, суд вважає за необхідне призначити її розгляд 4 лютого у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

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19 січня у КС повідомили, що працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але "імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон".

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У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру. Він закликав генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує Указ Президента України № 607/2020 щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду.